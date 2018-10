राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर का निधन

मुंबई। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर का सोमवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं। कृष्णा ने राज कपूर से 1946 में शादी की थी। उनके तीन बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और दो बेटियां रितु नंदा और रीमा कपूर जैन हैं।

रणधीर कपूर ने ट्वीट कर कहा, “यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आज सुबह मेरी मां का निधन हो गया।”

बॉलीवुड के सितारें ट्वीट कर शोक जता रहे हैं।

I am so sorry to hear of the passing of #KrishnaRajKapoor The few times I interacted with her were so memorable; she was an incredible personality full of life and passion and with never a hair out place! She will be missed greatly. My deepest condolences to the family.

— Soha Ali Khan (@sakpataudi) October 1, 2018