ट्रोलिंग से परेशान हंसल मेहता ने ट्विटर छोड़ा

मुंबई| ‘क्वीन’ के निर्देशक विकास बहल के खिलाफ ट्वीट करने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाओं का सामना कर रहे फिल्मकार हंसल मेहता ने ट्विटर छोड़ने का फैसला कर लिया है। विकास बहल पर यौन शोषण करने का आरोप लगा है। अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी और मधु मांटेना के साथ विकास की हिस्सेदारी बाली ‘फैंटम फिल्म्स’ की एक महिला कर्मचारी ने विकास पर पिछले साल गोवा की यात्रा के दौरान उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। सात साल के बाद फैंटम फिल्म्स खत्म हो गई है।

Will anybody do anything about this bloody creep or will the industry protect him like it always does? 'Queen' Director Vikas Bahl Sexually Assaulted Me, Phantom Films Did Nothing: Survivor Speaks Out https://t.co/dKeqlMkE0n

हंसल ने बहल के व्यवहार की आलोचना की थी।

Wish I could do more than just speak out. As a father of two girls I fear them having to deal with such predators just because nobody took any action against Bahl and his ilk- on the contrary a major star has acted in his new film. Who is empowered here? The victim or the creep? https://t.co/Xy1O5djRvN

