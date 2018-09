नूतन की पोती को लॉन्च कर गर्व महसूस हो रहा : सलमान

मुंबई। सुपरस्टार सलमान खान का कहना है कि दिवंगत अभिनेत्री नूतन की पोती व अभिनेता मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन को बॉलीवुड में लॉन्च करने से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

इससे पहले सलमान कई नए चेहरों जैसे सूरज पांचोली, अथिया शेट्टी, वारिना हुसैन व अपने संबंधी आयुष शर्मा को लॉन्च कर चुके हैं।

सलमान ने प्रनूतन के लॉन्च की जानकारी ट्वीट कर दी।

सलमान ने प्रनूतन की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा,”ये लो! जहीरो (जहीर इकबाल) की हीरोइन मिल गई। स्वागत करो प्रनूतन बहल का। नूतन जी की पोती व मोन्या की बेटी को बड़े पर्दे पर पेश कर गौरवान्वित हूं।”

यह अनाम फिल्म कश्मीर की लव स्टोरी हैं, जिसमें जहीर इकबाल भी बतौर हीरो डेब्यू कर रहे हैं।

Yeh lo! Zahero ki heroine mil gayi. Swagat karo Pranutan Bahl ka. Proud to introduce Nutanji’s granddaughter & Monya’s daughter to the big screen. @iamzahero @pranutanbahl @nitinrkakkar @muradkhetani @ashwinvarde pic.twitter.com/aqtWhOaZil

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2018