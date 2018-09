अनुपम ने मनमोहन से ‘द एक्सिडेंटल..’ देखने का आग्रह किया

मुंबई| अभिनेता अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनकी फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ देखने का आग्रह किया है। इस फिल्म में वह मनमोहन सिंह की भूमिका निभा रहे हैं।

अनुपम ने बुधवार को मनमोहन के86वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्वीट किया, “माननीय डॉ. मनमोहन सिंह आपको जन्मदिन और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना। अगर आप कभी फिल्म देखें तो यह संभवता मेरे लिए एक बड़ा मौका होगा कि मैं आपके साथ एक कप चाय और केक के एक टुकड़े का लुत्फ लूं। मैं वादा करता हूं आपको मेरी भूमिका पसंद आएगी।”

Respected #DrManmohanSingh!! Here is wishing you a very happy and healthy birthday. May be I will get an opportunity to have a cup of tea & a piece of cake with you if you ever watch our film. I promise, you will like my portrayal. It is full of sincerity & honesty. Regards.🙏 pic.twitter.com/1w8y8CwFi1

— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 26, 2018