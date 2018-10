अनुपम खेर ने सोनाली से मुलाकात की

मुंबई| दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे बहल से मुलाकात की और उनके साथ डिनर किया। सोनाली न्यूयॉर्क में मेटास्टेटिक कैंसर का इलाज करा रही हैं।

अनुपम ने सोनाली को प्रेरणादायक और साहसी महिला कहा।

अमेरिका में इन दिनों अमेरिकी मेडिकल ड्रामा ‘न्यू एम्सटर्डम’ की शूटिंग कर रहे अनुपम ने सोनाली और उनके पति गोल्डी बहल के साथ ली गईं तस्वीरें साझा की।

“The elegance under pressure is the result of fearlessness.” It was so wonderful & refreshing to have dinner with the most beautiful, inspirational & courageous @iamsonalibendre along with the compassionate @GOLDIEBEHL & ever smiling Rupa. #DeliciousFood #RichConversations #NYC pic.twitter.com/9Wv8sfuHAx

— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 9, 2018