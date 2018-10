अक्षय ने कपिल शर्मा को उनकी पंजाबी फिल्म के लिये शुभकामनाएं दीं

मुंबई| राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अक्षय कुमार ने अभिनेता कपिल शर्मा को उनकी पहली पंजाबी फिल्म ‘सन ऑफ मनजीत सिंह’ के लिए शुभकामनाएं दी हैं।

अक्षय ने मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर ट्वीट किया, जिसमें पंजाबी अभिनेता गुरप्रीत घुग्गी मुख्य भूमिका में हैं।

उन्होंने ट्रेलर के साथ लिखा, “कभी-कभी जटिल होता है, लेकिन पिता-पुत्र संबंध को अगर सही प्रकार से निभाया जाए तो यह रिश्ता काफी खूबसूरत हो सकता है। इस फिल्म के लिए मेरे दोस्तों कपिल शर्मा और गुरप्रीत घुग्गी को दिल से शुभकामनाएं।”

