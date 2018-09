आंध्र : तेदेपा विधायक, पूर्व विधायक की गोली मारकर हत्या

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में रविवार को सत्तारूढ़ तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक के. सर्वेश्वर राव और तेदेपा के ही एक पूर्व विधायक सिवरी सोमा की कथित रूप से नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि यहां तेदेपा के अराकू (अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित) सीट से विधायक के. सर्वेश्वर राव(45) और उनकी पार्टी के सहयोगी व पूर्व विधायक सिवरी सोमा(52) पर विशाखापत्तनम से लगभग 125 किलोमीटर दूर थुटांगी गांव के निकट नक्सलियों ने उस समय हमला किया, जब वे अराकू गांव से एक कार्यक्रम के बाद वापस लौट रहे थे।

Telugu Desam Party (@JaiTDP) MLA from Araku Valley Kidari Sarveswara Rao and his aide reportedly shot dead in Araku of Visakhapatnam district (@vizaggoap) of #AndhraPradesh by Maoists. Police yet to confirm the details. #AndhraPradesh #Maoists #araku @THAndhra pic.twitter.com/gPrHIkWd1O — Tharun (@tharunboda) September 23, 2018

दो वाहनों में वापस लौट रहे दोनों नेताओं को सशस्त्र नक्सलियों ने मार्ग में रोका। नक्सलियों के समूह में महिलाएं भी शामिल थीं।

नक्सलियों ने विधायकों को छोड़ सभी लोगों को वहां से जाने के लिए कहा। इसके बाद वे लोग विधायक व पूर्व विधायक से एजेंसी इलाके में खनन को लेकर उनकी कथित भूमिका के बारे में बातचीत करने लगे। बाद में नक्सलियों ने दोनों नेताओं पर गोली मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों के सिर व छाती में गोली मारी गई।

Visakhapatnam: #Visuals from the spot where TDP leaders Kidari Sarveswara Rao & Siveri Soma, present and former MLA from Araku respectively, were shot dead by Naxals today. #AndhraPradesh pic.twitter.com/RoFBBHQUK7 — ANI (@ANI) September 23, 2018

Around 20 members from CPI Maoist attacked them at around 12 pm, snatched the weapons from the PSOs, & later fired at them. Both died on the spot. Reason behind attack yet to be ascertained: Visakhapatnam DIG Srikanth on TDP leaders Kidari Sarveswara Rao & Siveri Soma shot dead pic.twitter.com/itJVoSHi8A — ANI (@ANI) September 23, 2018

पुलिस महानिदेशक चौधरी श्रीकांत ने कहा कि घटना ओडिशा सीमा से 15 किलोमीटर दूर दोपहर और अपराह्न् एक बजे के बीच हुई।

उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने नेताओं के अंगरक्षकों को वहां से जाने के लिए कहा और उनके हथियार छीन लिए।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया है।

पुलिस ने कहा कि राव और सोमा दोनों को नक्सलियों की तरफ से पहले भी धमकियां मिली थीं।

हत्या के बाद, पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जनप्रतिनिधियों को उनके संबंधित क्षेत्र जाने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

राव ने 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के टिकट से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित अराकू विधानसभा सीट से तेदेपा के सोमा को हराया था। राव 2016 में तेदेपा में शामिल हो गए थे।

जुलाई में, जनजातीय लोगों ने विधायक के विरुद्ध अपने साले के नाम पर कथित रूप से खनन ठेका हासिल करने को लेकर प्रदर्शन किया था। उनलोगों ने आरोप लगाया था कि कोयला खनन से गुडा गांव में उनके घरों को क्षति पहुंच रही है।

इसबीच, उप मुख्यमंत्री एन. चिन्ना राजप्पा ने कहा है कि जांच की जाएगी कि कैसे नक्सली दोनों नेताओं पर हमला करने में समर्थ रहे।

चंद्रबाबू ने विधायक, पूर्व विधायक की हत्या पर शोक जताया

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी(तेदेपा)के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को उनकी पार्टी के विधायक व पूर्व विधायक की नक्सलियों द्वारा की गई हत्या पर शोक जताया है। नायडू अभी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने हत्या की निंदा करते हुए संदेश भेजा है और शोकसंतप्त परिवारों के प्रति शोकसंवेदना जताई है।

तेदेपा ने कहा कि इस तरह की घटनाएं और हत्याएं ‘मानवता को डराने वाली हैं।’

मृतक नेताओं के रिश्तेदारों और समर्थकों ने पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने में विफल रहने पर दो पुलिस थानों पर हमला किया है। नायडू ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी काला वेंकटराव को जिले में पहुंचने के निर्देश दिए हैं।

–आईएएनएस