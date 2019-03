क्या आप जानते हैं अश्विन वाले कल के ‘रन आऊट’ को ‘मांकडेड’ क्यों कहते हैं?

आईपीएल टी-टवेन्टी क्रिकेट लीग में सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान आर अश्विन द्वारा प्रतिद्वंदी टीम राजस्थान रोयल्स के बल्लेबाज जोस बटलर को रन आऊट किया गया। रन आऊट करने का तरीका था तो क्रिकेट के नियमों के अनुसार, लेकिन थोड़ा विचित्र होने के कारण हमेशा से विवादों में रहा है। रन आऊट के इस तरीके को ‘मांकडेड’ कहते हैं, जिसमें गेंदबाज जब गेंद डालने के लिये भागना शुरू करता है और अंपायर के बगल से स्टंप्स तक पहुंचकर असल में गेंद डालने के बजाय वहीं रूक जाता है और नोन-स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े बल्लेबाज को तब रन आऊट कर देता है जब वह क्रिज के बाहर हो। अश्विन ने सोमवार को इसी प्रकार बटलर को आऊट किया।

Ashwin waited for him to get out of the crease. It is obvious for batsman to consider the ball is been released at that given moment when he completed the bowling stride. He just set a bad example as a captain! #mankading pic.twitter.com/4LXDzMcJhl

