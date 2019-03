अश्विन द्वारा बटलर को रन आउट करने का तरीका बना हुआ है बहस का सबब, जानिये पूरा माजरा

IPL-2019 में, राजस्थान रॉयल्स और किग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच में अप्रत्याशित रन आउट हुआ। राजस्थान के बल्लेबाज जोस बटलर मांकड रन आउट हुए। देखें पूरी वीडीयो ( https://www.iplt20.com/video/154485/ashwin-mankads-buttler ) इस लिंक पर जा कर और सोचिये क्या यह सही था या गलत।

आईपीएल के तीसरे दिन राजस्थान रॉयल्स और किग्स इलेवन पंजाब के बीच हुए मैच में 13वां ओवर अश्विन ने किया था। इस ओवर की पांचवी गेंद के दौरान नॉन-स्ट्राइक पर खड़े बटलर गेंद बॉलर के फेंके जाने से पहले ही क्रीज से बाहर निकल गए। इसलिए अश्विन ने बेल्स गिराकर आउट की अपील की। मैदान पर मौजूद अंपायर ने तीसरे अंपायर से मदद मांगी। बटलर रिप्ले में आउट हुए।

“My actions were within cricket’s rules, can’t be called unsporting.”

