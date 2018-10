उम्मीद नहीं थी 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा : कोहली

हैदराबाद| भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को उम्मीद नहीं थी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच तीन दिन में खत्म हो जाएगा। उप्पल स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले इस मैच में भारत ने तीसरे दिन रविवार को वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 से जीत ली।

कोहली ने मैच के बाद कहा, “हमने आज (रविवार) सुबह इस जीत की उम्मीद नहीं की थी। वेस्टइंडीज ने हम पर दबाव बनाने की अच्छी कोशिश की थी। हमारे लिए 50-60 रनों की बढ़त हासिल करना मददगार रहा। हम अधिक रन भी बनाना चाहते थे लेकिन हम जानते थे कि गेंदबाजी से कैसे प्रतिद्वंद्वी टीम पर दबाव बनाना है। हालांकि, तीन दिन में मैच खत्म हो जाएगा यह नहीं सोचा था।”

दूसरे मैच में भारत की जीत में उमेश यादव की गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कुल 10 विकेट हासिल किए। भारत के तेज गेंदबाजी की प्रशंसा करते हुए कोहली ने कहा, “अगर आप तीन नए खिलाड़ियों को देखें, जो इस टीम में आए थे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने अवसरों का पूरा फायदा उठाया। मुझे लगता है कि इन सभी चीजों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई लेकिन मैं उमेश के योगदान पर प्रकाश डालान चाहूंगा।”

कोहली ने कहा, “शार्दुल ठाकुर इस मैच में चोटिल हो गए। ऐसे में उमेश का 10 विकेट लेना बेहतरीन रहा। उनकी ऊर्जा मैदान पर भी शानदार थी। हम सब उनकी इस उपलब्धि पर खुश हैं।”

Prithvi (Shaw) was outstanding, Rishabh (Pant) was really fearless. Areas that they need to work on, they'll obviously be spoken to in that regard but overall both were really good, solidifying their place in the team&understanding how to place at this level: Virat Kohli #INDvWI pic.twitter.com/F6CFvF5fZy

— ANI (@ANI) October 14, 2018