मैं लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूं : कुलदीप यादव

राजकोट| वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पहली बार पांच विकेट लेने वाले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट उनके दिल के काफी करीब है और वह इसमें लंबे समय तक खेलना चाहते हैं। 23 वर्षीय कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां खेले गए पहले टेस्ट मैच में 57 रन देकर पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पांच विकेट अपने किया है। वह इसके साथ ही दुनिया के सातवें गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारुपों में पांच विकेट हासिल किए हैं। वह इससे पहले वनडे और टी-20 में पांच विकेट ले चुके हैं।

कुलदीप ने मैच के बाद कहा, “इंग्लैंड से आने के बाद मैं अपने कोच से मिला और उनके साथ मैंने तीन-चार दिन तक लाल गेंद से अभ्यास किया। मेरे लिए यह मुश्किल था क्योंकि सफेद गेंद से खेलने के बाद लाल गेंद की लय खो देते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो आपको गेंद को हवा में छोड़नी होती है ताकि बल्लेबाज उस पर चांस ले सके।”

इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लॉर्डस टेस्ट मैच में एक भी विकेट नहीं लेने के बाद कुलदीप को स्वदेश भेज दिया गया था और इंडिया-ए टीम के साथ प्रथम श्रेणी के मैच खेलने को कहा गया था।

उन्होंने कहा, ” टेस्ट क्रिकेट मेरे दिल के काफी करीब है और मैं इसमें लंबे समय तक खेलना चाहता हूं। इंग्लैंड में परिस्थितियां अलग थीं। मैं वहां गुड लेंथ पर गेंद करने के बारे में सोच रहा था लेकिन उस समय मुझे ड्यूक की लाल गेंद से गेंदबाजी का अभ्यास नहीं था।”

