सैम की धूंआधार हैट्रिक पर कुछ ऐसी रही प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

पंजाब बनाम दिल्ली के कल के मैच में पंजाब ने 20 वर्षिय सैम करन की जबरदस्त हैट्रीक की बदौलत मैच में कमबैक के साथ अपनी तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के कारण सैम करन चर्चा में आ गए हैं तथा लोगों के काफी चहिते बन गए हैं। क्रिकेट प्रेमियों तथा प्रशंसकों ने सैम की हैट्रीक की जमकर तारिफ की।

20 वर्षीय इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन सोमवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। अंतिम ओवरों में करन की सनसनीखेज गेंदबाजी ने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए 14 रन की जीत दर्ज कराई। ‌दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को खतरनाक विकट पतन का सामना करना पड़ा।

जीत के लिए 167 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली ने ऋषभ पंत (26गेंदों में 39 रन) और कोलिन इनग्राम (29 गेंदों में 38 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी की बदौलत हालातों पर नियंत्रण कायम कर रखा था। जिससे लक्ष्य हांसिल करने लायक सीमाओं में ला दिया था। अंतिम चार ओवरों में 30 रन की जरूरत थी।

लेकिन, पंत को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया, क्रिस मॉरिस अगली गेंद पर रन आउट हो गए। और फिर चला करन (4/11) का जादू। करन ने 18 वें ओवर में कॉलिन इंग्राम और हर्षल पटेल को दोहरा स्ट्राइक में घर चलता किया और पंजाब के नाम 4 मैचों में से तीसरी जीत दर्ज की। IPL के इतिहास में सबसे कम उम्र के हैट्रीक धारक सैम करन हैट्रीक के बाद कुछ इस प्रकार जश्न मनाते नजर आए कि दर्शक भी Enjoy कर रहे थे।

मैच पश्चात ग्राउंड से बाहर निकलते समय भी सैम अपनी टीम ओनर प्रीती ज़ीन्टा के साथ भांगड़ा करके खुशी का इज़हार करते नजर आए।

इस रोमांचक जीत से पंजाब ने अपना नाम तो पॉइन्टस टेबल में ऊपर कर ही लिया और साथ ही साथ सैम के चाहने वाले भी बढ़ गए। क्रिकेट प्रेमियों ने कुरान के इस हैट्रिक पर जम कर प्रशंसा कि। ट्वीटर पर मानों सैम की प्रशंसा का सैलाब सा आ गया था। देखें किस प्रकार लोगों ने सैम की प्रशंसा की।

