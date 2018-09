भारत में सैमसंग का तीन कैमरे वाला स्मार्टफोन लांच

नई दिल्ली| सैमसंग इंडिया ने मंगलवार को गैलेक्सी ए7 स्मार्टफोन लांच किया, जिसमें पीछे तीन कैमरे लगे हुए हैं और इसकी कीमत 23,990 रुपये रखी गई है। यह फोन नीले, काले और सुनहले रंगों में उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन सितम्बर के अंत तक 1,80,000 से ज्यादा खुदरा दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। वहीं, 27 और 28 सितंबर को फ्लिपकार्ट, सैमसंग ई-शॉप और बेंगलुरू के सैमसंग ओपेरा हाउस में इस फोन का विशेष प्रीव्यू सेल आयोजित किया जाएगा।

सैमसंग इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (मोबाइल कारोबार) मोहनदीप सिह ने आईएएनएस को बताया, “हमें उम्मीद है कि ए-सीरीज से हम बाजार में नए बदलाव लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी हासिल करेंगे। यह पहला तिहरे कैमरेवाला फोन है, जो हम बाजार में उतार रहे हैं। हमने अभी तक अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन में भी तिहरा कैमरा नहीं दिया है। हम इस सीरीज के विस्तार पर भी विचार कर रहे हैं।”

गैलेक्सी ए7 में 24 मेगापिक्सल के मुख्य कैमरे के साथ 5 मेगापिक्सल का लाइव फोकस कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है तथा 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

इस डिवाइस में 6.0 इंच का एफएचडी प्लस सुपर एमोलेड इनफिनिटी डिस्प्ले है तथा यह डॉल्वी एटमॉस इमर्सिव साउंड टेक्नॉलजी को सपोर्ट करता है, जो एचटी कंटेट प्रदान करता है।

इसमें 2.5 डी ग्लास बैक डिजाइन, 7.5 एमएम मोटाई की बॉडी और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो इसके पॉवर बटन में समेकित है।

सैमसंग इंडिया के मोबाइल कारोबार के निदेशक सुमित वालिया ने कहा, “नया रंग और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर एक ताजा डिजाइन है। हमें भरोसा है कि इस डिवाइस के साथ हम भारतीय युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और त्योहारी मौसम में त्योहारों का मजा दोगुना कर देंगे।”

Get ready to witness a whole new world of Ultra Wide-Angle photography. The new #GalaxyA7 with #TripleCamera, Super Pixel and Live Focus is finally here. Know more: https://t.co/AfDVEPeHxb pic.twitter.com/kzsChiomiv

— Samsung Mobile India (@SamsungMobileIN) September 25, 2018