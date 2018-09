रुपये का गिरना काले धन में वृद्धि का संकेत : स्वामी

पणजी, 23 सितम्बर (आईएएनएस)| भाजपा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने रविवार को यहां कहा कि भारतीय रुपये में गिरावट हो रही है, क्योंकि देश में मौजूद मुद्रा काले धन के रूप में है। स्वामी ने दक्षिण गोवा में एक जनसभा में कहा, “रुपये में गिरावट आने की समस्या का अमेरिका से कुछ लेना-देना नहीं है। इसका कारण यह है कि बड़ी मात्रा में काला धन अब देश से बाहर जा रहा है। जब डॉलर के मुकाबले रुपये की अति आपूर्ति होगी तो, रुपये का अवमूल्यन तय है।”

उन्होंने कहा, “जबतक अमेरिका विश्व का सबसे विकसित देश बना रहेगा, डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था का अगुवा लगातार बना रहेगा। जिस दिन इसका प्रभाव कम हो जाएगा, कोई और मुद्रा इसके स्थान पर आ जाएगी। इस समय डॉलर के सामने कोई चुनौती नहीं है।”

