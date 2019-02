जानिये 4 मार्च को भारत में लॉंच हो रहे रियलमी-3 की खास बातें

नई दिल्ली (ईएमएस)। रियलमी ने अपने नए स्मार्टफोन रियलमी-3 को 4 मार्च को नई दिल्ली में लांच करेगी। कंपनी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकती है। रियलमी-3 पिछले साल लॉन्च हुए रियलमी-2 का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा। इसमें नया डिजाइन और हार्डवेयर देखने को मिल सकता है।

कंपनी ने पहले ही पुष्टि कर दी है कि इसमें हेलियो पी70 प्रोसेसर लगाया जाएगा। रियलमी इंडिया सीईओ माधव सेठ ने हाल ही में जानकारी दी थी कि रियलमी-3 में रियलमी यू1 वाला प्रोसेसर दिया जाएगा। हेलियो पी70 एक 2.3गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है। यह कंपनी के दावे के मुताबिक 40 प्रतिशत तक कम बैटरी खाता है। साथ ही इसमें 30 प्रतिशत फास्ट डाउनलोड स्पीड मिलती है।

