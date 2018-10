आईएनएक्स मामले में कार्ति की भारत और विदेश की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में जारी अपनी जांच के संबंध में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और एक कंपनी की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कार्ति चिदंबरम ने एजेंसी के इस कदम को ‘अजीब व विचित्र’ करार दिया और कहा कि वह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “हमने कार्ति की 54 करोड़ रुपये के मूल्य की छह संपत्तियां कुर्क की हैं।”

इस संपत्ति में ब्रिटेन के समरसेट में 8.67 करोड़ की एक कॉटेज, स्पेन के गावा में 14 करोड़ रुपये की जमीन और एक टेनिस क्लब शामिल है।

ED attaches around Rs 54 crores worth properties and bank deposits of Karti Chidambaram in connection with INX Media case. Properties include,

Jor Bagh in New Delhi, Ooty & Kodaikanal bungalows, residence in UK and property in Barcelona pic.twitter.com/TTK31PMTTo

