भारत, उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार एक अरब करने का लक्ष्य

नई दिल्ली| भारत और उज्बेकिस्तान ने अगले दो साल में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर एक अरब डॉलर करने के लक्ष्य को हासिल करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद का खात्मा करने के प्रयासों में एक दूसरे का सहयोग करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच यहां सोमवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में 17 करार हुए। इसके साथ ही दोनों देशों ने आपस में संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई।

दोनों देशों की ओर से उनकी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई गई, जिससे मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

वार्ता के बाद मिर्जियोयेव के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, “हमने व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर सहमति जताई है और 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार एक अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है।”

उन्होंने कहा, “हमने तरजीही व्यापार समझौते के लिए भी बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है।”

Had extensive deliberations with President Shavkat Mirziyoyev. We discussed ways to further strengthen India’s relations with Uzbekistan. Sharing my remarks at the joint press meet today. @president_uz https://t.co/CW6BugbIeW pic.twitter.com/mVv31motMF

— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2018