ऋतिक रोशन टाटा टिगोर कार के ब्रांड एम्बेसेडर बने

मुंबई| बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन टाटा टिगोर कार का चेहरा होंगे। वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया।

टाटा की यह कॉम्पैक्ट सेडान कार 10 अक्टूबर को लॉन्च होगी।

ऋतिक ने बयान में कहा,”मैं टाटा मोटर्स परिवार से जुड़कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इस जर्नी को लेकर रोमांचित हूं। टाटा टिगोर मॉडर्न स्टाइलिश सेडान कार है। इसक फीचर्स बेहतरीन हैं।”

The #AllNewTigor, a modern stylish sedan with fantastic features is coming soon to provide a premium drive experience. We're excited to have Bollywood’s style icon- @iHrithik on board as the brand ambassador for the new Tigor. #TheSedanForTheStars. Visit https://t.co/P6kQkpLZuU pic.twitter.com/jW2Vi0hlKD

— Tata Motors (@TataMotors) October 5, 2018