गीता गोपीनाथ आईएमएफ की शोध निदेशक नियुक्त

अरुल लुईस

संयुक्त राष्ट्र| जानीमानी शिक्षाविद और केरल सरकार की आर्थिक सलाहकार गीता गोपीनाथ को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के शोध विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है।

उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्दे ने कहा कि गोपीनाथ “दुनिया के उत्कृष्ट अर्थशास्त्रियों में से एक है और उनका पिछला रिकार्ड बेहद शानदार हैं और उन्हें वृहद अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल है।”

लेगार्दे ने एक बयान में कहा, “वह इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे शोध विभाग की अगुवाई करने के लिए माकूल हैं। मैं उन जैसी प्रतिभाशाली हस्ती का नाम हमारे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में घोषित करते हुए आनंदित हूं।”

Great news. International Monetary Fund (IMF) Managing Director Christine Lagarde has appointed Gita Gopinath as the Economic Counsellor and Director of the IMF’s Research Dept. What’s next? India should now rightfully get a permanent seat at the United Nations Security Council. pic.twitter.com/hvxi2rzqeb

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) October 1, 2018